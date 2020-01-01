Slotsoft Net (Слот Софт)

Slotsoft net – лидер на рынке программного обеспечения азартных игр.

Slotsoft это автоматизированная игровая платформа и на сегодняшний день является одним из лидеров программного обеспечения, с помощью которого организовывается и осуществляется эффективная работа казино, игровых клубов, залов игровых и лотерейных терминалов. Благодаря высокому качеству и разнообразию игр, оригинальной графике, простой и понятной системе управления, стабильной и безопасной работе, программа Slotsoft net сумела заслужить популярность и доверие, как у игроков, так и у собственников азартных заведений.

Что собой представляет система Slot soft?

Как уже было сказано, платформа Slotsoft net – это продуманная до мельчайших деталей программа, с помощью которой пользователь получает доступ более, чем к сотне игровых продуктов премиум-качества от всемирно известных разработчиков, в том числе, компаний Гейминатор и Игрософт. Игры, представленные в системе, отличает детализированная графика, изумительный дизайн, четкий звук и захватывающая продуманная математика, стабильно поддерживающая интерес геймера и не позволяющая ему быстро закончить играть.

Помимо этого, SlotSoft – это еще и мощный инструмент, позволяющий эффективно управлять деятельностью заведения: проводить финансовые операции, получать статистические данные, мониторить действия посетителей клуба и его работников.

Платформа Slotsoft net объединяет в себе несколько систем: Robot, Infinity и Arena, иначе говоря, одновременно открывает для пользователя возможность пользоваться функционалом каждой из них.

Преимущества Slotsoft net

Большая и постоянно обновляющаяся библиотека игр – не единственное достоинство программы Слотсофт.

К основным преимуществам данного софта относятся:

совместимость с операционными системами Android, Windows, Linuxозначает, что Slot soft можно установить на любом компьютере, планшете или даже на мобильном телефоне;

так называемая кастомизация, то есть наличие возможности производить индивидуальные настройки и изменять их самостоятельно (например, устанавливать размеры джекпотов, кредитные лимиты, проценты возврата средств, деноминации и выполнять другие операции);

фиксация действий игроков и работников клуба и последующая их детализация (отличная защита от обманов и недостач и возможность в постоянном режиме осуществлять мониторинг деятельности заведения);

смс-информирование (функция, с помощью которой собственник заведения оперативно оповещается обо всех проблемах и сбоях в работе, в частности, таких, как неисправности терминалов, наличие ошибок в их работе, переполненность купюрника, опустошение диспендера, снижение банк-лимита и прочих);

безопасная и беспрерывная работа. Серверы, на которых расположена платформа Софт слот, расположены в оффшорной зоне. Информация передается по специальному криптованному каналу, что гарантирует защиту от любых несанкционированных вмешательств в работу системы;

быстрое подключение;

удобная и простая панель управления;

поддержка софтом всех купюроприемников и диспендеров, совместимость рециклерами MD-100 и NV-200;

наличие интегрированных популярных платежных систем, с помощью которых зачисление средств на счет занимает всего несколько минут и не требует дополнительных звонков и подтверждений.

Оригинальный продукт только на нашем сайте

Сегодня систему Slot Soft предлагает приобрести множество Интернет-ресурсов, однако, единственным официальным правообладателем данного программного обеспечения является наша компания. Все другие провайдеры, которые рекламируют данную систему и предлагают подключиться к ней за символическую плату (1-3%), продают вам подделку низкого качества, установив которую, вы рискуете потерять вложенные средства, своих постоянных клиентов, и, как следствие, заработок.

Все дело в том, что математика оригинального сервера Slotsoft net обеспечивает увлекательный и захватывающий, хорошо работающий, бесперебойный игровой процесс. Реплика, даже хорошего качества, делает игру предсказуемой, легко просчитываемой и неинтересной для опытного геймера. Кроме этого, подделка практически не дает игрокам шансов на выигрыш. Многие клиенты казино жалуются на сбои в работе подделок, просто уходят из заведения и уже никогда в него не возвращаются. Так стоит ли рисковать своей репутацией и своими доходами ради экономии в несколько процентов?

Главный офис слотсофт – какие выгоды от сотрудничества напрямую?

Главный офис слотсофт находится в Европе и есть множество представителей и реселлеров этого программного обеспечения. Главное правило – остерегайтесь подделок (Robot SlotSoft под 3%, под 2% под 1% или вообще под 0%) Покупайте оригинал с нормальной математикой и ваши игроки не покинут зал после первой игры – только оригинальная версия гарантирует правильный баланс между выигрышами игроков и дохода владельца зала!

Подключая оригинальную программу Слотсофт напрямую на нашем сайте, вы получаете не только качественный, бесперебойно работающий, защищенный продукт с постоянными обновлениями, но еще и такие выгоды, как:

бесплатную установку системы в течение 1-2 часов;

профессиональные консультации по всем вопросам работы с программой Slotsoft net;

круглосуточную техническую поддержку персональным менеджером;

комплекс услуг по удаленной настройке терминов, доработке программного обеспечения SlotSoft с учетом индивидуальных потребностей вашего заведения;

возможность бесплатно опробовать тестовую версию платформы Софт Слот, получив при этом 25000 кредитов.

Размер платы за использование программы Софт слот у нас составляет от 7%. Согласитесь, что это абсолютно приемлемая цена за качественный софт, способный принести вам стабильно высокую прибыль.

Подключиться к игровой системе SlotSoft совсем не сложно. Просто оставьте заявку на нашем сайте или свяжитесь с менеджером компании любым удобным для вас и указанным на нашей странице способом. Обращайтесь, будем рады сотрудничеству!