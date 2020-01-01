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Slotsoft Net (Слот Софт)

– от 7% оригинальная система для игрового зала за 1,5 часа
Лучшие условия для вашего бизнеса
от оригинальной системы с круглосуточной поддержкой и опытом более 10 лет.
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Ваши персональные данные защищены
25 000 кредитов
для теста системы в зале
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Полный контроль всех настроек
– Джекпот, Кешбек, % отдачи
Автоматическая и мгновенная
система пополнения
Математика и графика
на самом высоком уровне
Информирование через СМС
по любым изменениям системы

Почему выбирают систему SlotSoft

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Гибкие настройки
и полный контроль
В системе SlotSoft Net возможно настроить любые параметры, которые вам нужны это Jackpot и систему возврата средств CashBack и процент отдачи зала – любые настройки в интуитивно понятной и простой панели управления.
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Лучшая цена
от производителя
У нас только оригинальный продукт и лучшая цена на рынке СНГ, если вам предлагают SlotSoft по 3%-5% - это пиратская копия с ужасной математикой и постоянными багами системы. Игроки в залах с такой системой больше не возвращаются.
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Минимальные
требования
для установки
Что бы установить слотсофт на ПК или терминал, не нужны заоблачные мощности на самом железе. Система так же может работать на разных операционных системах: как на Windows, Linux так и на Android.
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Автоматическая
и мгновенная
система пополнения
Пополнять систему достаточно просто – более 20 способов оплаты от криптовалют и до различных электронных денег или карт. Забудьте про долгое ожидание зачисления
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Бонус
в 25 000 кредитов
Если есть сомнения в установке, можно поставить Slot Soft для теста и скачать версию демо. Тестировать можно на 25000 бонусных кредитов. Вы ничего не теряете!
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Круглосуточная
поддержка
Индивидуальный менеджер доступен 24/7 и оперативное решение любых возникших вопросов в ходе сотрудничества. Консультации по любым вопросам Софт Слот.
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Увлекательная
математика
Самая увлекательная математика от разработчиков, удерживает каждого игрока и не отпускает до последнего с помощью различных плюшек, бонусов, удвоений. Игроки не покидают зал и всегда возвращаются снова.
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Более
10 лет опыта
На рынке игровых систем наша компания имеет более 10 лет опыта и подключила более 1500 игровых залов по всему СНГ. Лучшие рекомендации по настройкам, что бы зал начал работать «в плюс» на системе SlotSoft с первого дня!
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Оставьте номер телефона мы вам перезвоним!
Ваши персональные данные защищены

Slotsoft net – лидер на рынке программного обеспечения азартных игр.

Slotsoft это автоматизированная игровая платформа и на сегодняшний день является одним из лидеров программного обеспечения, с помощью которого организовывается и осуществляется эффективная работа казино, игровых клубов, залов игровых и лотерейных терминалов. Благодаря высокому качеству и разнообразию игр, оригинальной графике, простой и понятной системе управления, стабильной и безопасной работе, программа Slotsoft net сумела заслужить популярность и доверие, как у игроков, так и у собственников азартных заведений.

Что собой представляет система Slot soft?

Как уже было сказано, платформа Slotsoft net – это продуманная до мельчайших деталей программа, с помощью которой пользователь получает доступ более, чем к сотне игровых продуктов премиум-качества от всемирно известных разработчиков, в том числе, компаний Гейминатор и Игрософт. Игры, представленные в системе, отличает детализированная графика, изумительный дизайн, четкий звук и захватывающая продуманная математика, стабильно поддерживающая интерес геймера и не позволяющая ему быстро закончить играть.

Помимо этого, SlotSoft – это еще и мощный инструмент, позволяющий эффективно управлять деятельностью заведения: проводить финансовые операции, получать статистические данные, мониторить действия посетителей клуба и его работников.

Платформа Slotsoft net объединяет в себе несколько систем: Robot, Infinity и Arena, иначе говоря, одновременно открывает для пользователя возможность пользоваться функционалом каждой из них.

SlotSoft Net – система слотсофт для игровых клубов.

Преимущества Slotsoft net

Большая и постоянно обновляющаяся библиотека игр – не единственное достоинство программы Слотсофт.

К основным преимуществам данного софта относятся:

  • совместимость с операционными системами Android, Windows, Linuxозначает, что Slot soft можно установить на любом компьютере, планшете или даже на мобильном телефоне;
  • так называемая кастомизация, то есть наличие возможности производить индивидуальные настройки и изменять их самостоятельно (например, устанавливать размеры джекпотов, кредитные лимиты, проценты возврата средств, деноминации и выполнять другие операции);
  • фиксация действий игроков и работников клуба и последующая их детализация (отличная защита от обманов и недостач и возможность в постоянном режиме осуществлять мониторинг деятельности заведения);
  • смс-информирование (функция, с помощью которой собственник заведения оперативно оповещается обо всех проблемах и сбоях в работе, в частности, таких, как неисправности терминалов, наличие ошибок в их работе, переполненность купюрника, опустошение диспендера, снижение банк-лимита и прочих);
  • безопасная и беспрерывная работа. Серверы, на которых расположена платформа Софт слот, расположены в оффшорной зоне. Информация передается по специальному криптованному каналу, что гарантирует защиту от любых несанкционированных вмешательств в работу системы;
  • быстрое подключение;
  • удобная и простая панель управления;
  • поддержка софтом всех купюроприемников и диспендеров, совместимость рециклерами MD-100 и NV-200;
  • наличие интегрированных популярных платежных систем, с помощью которых зачисление средств на счет занимает всего несколько минут и не требует дополнительных звонков и подтверждений.

Оригинальный продукт только на нашем сайте

Сегодня систему Slot Soft предлагает приобрести множество Интернет-ресурсов, однако, единственным официальным правообладателем данного программного обеспечения является наша компания. Все другие провайдеры, которые рекламируют данную систему и предлагают подключиться к ней за символическую плату (1-3%), продают вам подделку низкого качества, установив которую, вы рискуете потерять вложенные средства, своих постоянных клиентов, и, как следствие, заработок.

Все дело в том, что математика оригинального сервера Slotsoft net обеспечивает увлекательный и захватывающий, хорошо работающий, бесперебойный игровой процесс. Реплика, даже хорошего качества, делает игру предсказуемой, легко просчитываемой и неинтересной для опытного геймера. Кроме этого, подделка практически не дает игрокам шансов на выигрыш. Многие клиенты казино жалуются на сбои в работе подделок, просто уходят из заведения и уже никогда в него не возвращаются. Так стоит ли рисковать своей репутацией и своими доходами ради экономии в несколько процентов?

Главный офис слотсофт – какие выгоды от сотрудничества напрямую?

Главный офис слотсофт находится в Европе и есть множество представителей и реселлеров этого программного обеспечения. Главное правило – остерегайтесь подделок (Robot SlotSoft под 3%, под 2% под 1% или вообще под 0%) Покупайте оригинал с нормальной математикой и ваши игроки не покинут зал после первой игры – только оригинальная версия гарантирует правильный баланс между выигрышами игроков и дохода владельца зала!

Подключая оригинальную программу Слотсофт напрямую на нашем сайте, вы получаете не только качественный, бесперебойно работающий, защищенный продукт с постоянными обновлениями, но еще и такие выгоды, как:

  • бесплатную установку системы в течение 1-2 часов;
  • профессиональные консультации по всем вопросам работы с программой Slotsoft net;
  • круглосуточную техническую поддержку персональным менеджером;
  • комплекс услуг по удаленной настройке терминов, доработке программного обеспечения SlotSoft с учетом индивидуальных потребностей вашего заведения;
  • возможность бесплатно опробовать тестовую версию платформы Софт Слот, получив при этом 25000 кредитов.

Размер платы за использование программы Софт слот у нас составляет от 7%. Согласитесь, что это абсолютно приемлемая цена за качественный софт, способный принести вам стабильно высокую прибыль.

Подключиться к игровой системе SlotSoft совсем не сложно. Просто оставьте заявку на нашем сайте или свяжитесь с менеджером компании любым удобным для вас и указанным на нашей странице способом. Обращайтесь, будем рады сотрудничеству!